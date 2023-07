Il nuovo treno Bari-Napoli è più lento del vecchio: «Ci mette mezz’ora in più»

Il viaggio in treno diretto Bari-Napoli era stato soppresso alla fine degli anni Novanta. Ma ieri si è svolto il viaggio inaugurale del nuovo Intercity 716. Lo hanno scelto, fa sapere oggi il Corriere del Mezzogiorno, in totale una sessantina di passeggeri. Soltanto in 33 in particolare sono partiti dalla Puglia. All’arrivo in Campania, alle 11 e 15, erano passate quattro ore e dieci minuti. Per ora né il sindaco di Bari Decaro né quello di Napoli Manfredi si sono presentati per l’inaugurazione. Così come non lo ha fatto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Per la presenza delle istituzioni si parla del 19 luglio. Ma, spiega il quotidiano, il servizio ha condizioni oggettive di scarsa appetibilità. A causa dei tempi che si allungano nonostante l’eliminazione del cambio di convoglio a Caserta. L’andata (7.05-11.15) necessita appunto di 4 ore e 10 minuti con 5 fermate (Barletta, Foggia, Benevento, Caserta, Aversa). Si impiega meno con l’abbinamento Frecciargento-regionale. Che invece ci mette 3 ore e 38 minuti di percorrenza con quattro fermate (Barletta, Foggia, Benevento, Caserta).

Leggi anche: