La7, arrivano Massimo Gramellini e lo storico Barbero – Il nuovo palinsesto

Tra le novità principali del nuovo palinsesto di La7 per la stagione 2023/2024, presentato oggi a Milano, ci sono l’editorialista Massimo Gramellini, l’ex direttore de La Repubblica Ezio Mauro e lo storico Alessandro Barbero. Andranno ad aggiungersi al gruppo storico dell’emittente composto Enrico Mentana, Lilli Gruber, Giovanni Floris, Andrea Purgatori, Corrado Formigli e Diego Bianchi a cui si sono uniti Aldo Cazzullo e Licia Colò. Confermati David Parenzo, Marianna Aprile, Luca Telese, mentre spicca l’assenza di Concita De Gregorio. Massimo Gramellini avrà un doppio appuntamento il sabato e la domenica per leggere e capire l’attualità. Sono previste incursioni nel palinsesto dello storico Barbero con speciali di prima e seconda serata. A completare l’offerta sull’approfondimento ci sarà una collaborazione con Ezio Mauro, che firmerà uno speciale all’interno della nuova stagione di Atlantide di Andrea Purgatori.

Parenzo sostituisce Myrta Merlino

Tra le curiosità più sentite c’è la possibilità di affidare un programma a Milena Gabanelli, per un ritorno in Tv a distanza di anni dall’addio a Report. Su questo Cairo ha spiegato: «Se Gabanelli volesse tornare in Tv sarei l’uomo più felice del mondo perché è una grande giornalista, in tutti i sensi e su tutte le piattaforme. Vediamo, ma Milena ha delle idee molto precise, deve essere lei a volerlo». Per quanto riguarda Giletti, fa sapere che i rapporti sono rimasti inalterati e quindi positivi. Chiusa la stagione di Myrta Merlino – che a settembre approderà su Mediaset – per il programma del mattino arriva la sostituzione di David Parenzo, che già in passato aveva sostituito la conduttrice in modo temporaneo. Confermato il quiz Lingo che era condotto da Caterina Balivo, nel frattempo tornata in Rai. Chi la sostituirà? Ancora non si sa.

Nella foto: Massimo Gramellini nello studio Rai della trasmissione “Le Parole“

