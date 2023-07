No! Il senatore Usa Graham non ha detto che «i soldi per uccidere i Russi sono quelli meglio spesi»

Sono passati ormai molti mesi dal giorno dell’invasione russa in Ucraina e la disinformazione sulla guerra prosegue. L’ultimo caso riguarda un video in cui, secondo gli utenti, il senatore statunitense Lindsey Graham si sarebbe recato a Kiev affermando davanti a Zelensky che «i soldi per uccidere i Russi sono quelli meglio spesi».

Per chi ha fretta:

In un video, secondo gli utenti, il senatore statunitense Lindsey Graham si sarebbe recato a Kiev e in quell’occasione avrebbe detto a Zelensky che« i soldi per uccidere i Russi sono quelli meglio spesi».

Il video incriminato risulta però frutto del montaggio tra due clip distinte.

Nella prima, il senatore repubblicano riconosceva il successo dell’aiuto degli Usa all’Ucraina nel tenere a bada l’avanzata della Russia, definendolo «il miglior denaro che abbiamo mai speso».

Nella seconda, Graham ricordava che molti inizialmente credevano che l’Ucraina sarebbe sopravvissuta solo a tre giorni dall’assalto di Mosca, osservando che invece «i russi stanno morendo».

Analisi

Ecco un esempio delle condivisioni sopracitate:

Attraverso una ricerca per parole chiave, scopriamo innanzitutto che Graham si è effettivamente recato a Kiev per incontrare il presidente ucraino, alla fine dello scorso maggio. Il video incriminato venne pubblicato dall’ufficio del presidente, e scatenò presto le ire di Mosca, che non tardò a emettere un mandato di arresto per il senatore statunitense. Graham non ritrattò nulla, sostenendo che il mandato era per lui «una medaglia d’onore»: «Sapere che il mio impegno in Ucraina ha attirato l’ira del regime di Putin mi dà una gioia immensa – scrisse sul suo profilo Twitter -. Continuerò a sostenere e per la libertà dell’Ucraina fino a quando ogni soldato russo non sarà espulso dal territorio ucraino».

Eppure, le accuse si basavano su un video modificato. Dopo le infuocate polemiche scatenate, l’Ucraina caricò sui social media la clip completa e inedita dell’incontro. Da essa, risultò chiaro che i commenti di Graham fossero il risultato di frasi pronunciate in momenti separati del meeting, successivamente modificate dall’ufficio del presidente Zelensky in modo che apparissero immediatamente dopo l’altra. Nella prima clip ha riconosciuto il successo dell’aiuto militare statunitense all’Ucraina nell’aiutare a tenere a bada l’avanzata della Russia, definendolo «il miglior denaro che abbiamo mai speso». Successivamente, in una clip separata e non collegata, ha ricordato che molti inizialmente credevano che l’Ucraina sarebbe sopravvissuta solo a tre giorni dall’assalto di Mosca, osservando che invece «i russi stanno morendo».

Conclusioni

Il video incriminato risulta frutto del montaggio tra due clip distinte. Nella prima, il senatore repubblicano riconosceva il successo dell’aiuto degli Usa all’Ucraina nel tenere a bada l’avanzata della Russia, definendolo «il miglior denaro che abbiamo mai speso». Nella seconda, Graham ricordava che molti inizialmente credevano che l’Ucraina sarebbe sopravvissuta solo a tre giorni dall’assalto di Mosca, osservando che invece «i russi stanno morendo».

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: