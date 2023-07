Marketa Vondrousova trionfa a Wimbledon: battuta in due set la tunisina Ons Jabeur – Il video

Marketa Vondrousova è la nuova regina di Wimbledon. In finale, la tennista ceca, attualmente n. 42 della Wta, ha battuto in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 Ons Jabeur, n. 6 del ranking. La tunisina ha fallito così anche il terzo tentativo – il secondo consecutivo a Wimbledon – di vincere il primo Slam personale, ma anche dell’Africa e del mondo arabo. Domenica alle ore 15 si gioca invece la finale maschile del tradizionale torneo britannico, che vedrà di fronte il campione uscente Novak Djokovic contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, attuale numero 1 al mondo nel ranking Atp davanti proprio al serbo.

Il commento delle giocatrici

«Se penso che l’anno scorso in questi giorni avevo il polso ingessato per un’operazione e facevo la turista a Londra… che emozione. Quando torni non è facile capire come sarà, speravo di rientrare a questo livello ma sono grata e orgogliosa di me stessa», ha commentato Marketa Vondrousova raccontando come è arrivata ad essere vincitrice pur non essendo testa di serie (per la prima volta nella storia del torneo): «Sono state due settimane molto stressanti e stasera voglio festeggiare con una birra – ha aggiunto sorridendo -. Poi domani è il primo anniversario di matrimonio e sarà davvero bellissimo». La ceca ha poi augurato a Jabeur di vincere a sua volta il torneo: «Ons, sei un’ispirazione per tutte noi, una grande persona. Speri che vincerai, te lo meriti». Jabeur era molto scossa ed ha ricevuto il premio per il secondo posto in lacrime: «Sembrerò orribile in fotografia, ma questa è la sconfitta più dolorosa della mia carriera. Però non voglio mollare e tornare più forte di prima. Congratulazioni a Marketa per questa straordinaria vittoria. Sei una giocatrice fantastica e sapendo di tutti i suoi infortuni sono felice per te».

Leggi anche: