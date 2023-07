Meloni, Rutte e von der Leyen firmano il memorandum d’intesa con la Tunisia. «Portiamo avanti la partnership»

Il memorandum d’intesa tra Ue e Tunisia è stato firmato oggi, 16 luglio 2023, dalla premier Giorgia Meloni, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dal presidente dimissionario dei Paesi Bassi, Mark Rutte, e dal presidente tunisino Kais Saied. Le strette di mano hanno concluso la cerimonia di firma durante la quale era presente anche la premier della Tunisia Najla Bouden. Appena terminata, è iniziato l’incontro tra la delegazione europea e Saied. «ll Team Europa è tornato a Tunisi. Eravamo qui insieme un mese fa per lanciare una nuova partnership con la Tunisia. E oggi la portiamo avanti», ha dichiarato in un tweet von der Leyen. Negli ultimi mesi, Meloni ha viaggiato varie volte in Tunisia, tra cui l’11 giugno, prima di tornarvi con Rutte e von der Leyen per un incontro con i vertici tunisini lo scorso 11 giugno.

Il memorandum

La partnership menzionata dalla leader dell’esecutivo europeo comprende, oltre a una generale volontà di collaborazione, anche un dossier sulla questione migratoria. L’Ue fornirebbe al fondi al Paese nordafricano per circa un miliardo di euro, e lo assisterebbe nell’ottenere ulteriori finanziamenti dal Fondo Monetario Internazionale che aiuterebbe la Tunisia ad evitare il collasso finanziario e a liberalizzare la propria economia. La mossa dell’Ue, tuttavia, non è priva di controversie dato che la gestione di Saied è stata recentemente oggetto di critiche internazionali per le violenze nei confronti dei migranti dall’Africa subshariana. Violenze che l’Ue afferma di essere intenzionata a fermare, avviando una gestione da farsi «rispettando i diritti umani e il diritto internazionale, posizione che teniamo con tutti i partner».

