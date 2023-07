Crollo palazzina a Torre del Greco, si scava tra le macerie. Estratte vive due persone

A Torre del Greco, il comune campano tra Napoli e Pompei, è crollata una palazzina di tre piani in pieno centro cittadino. L’edificio si trovava in corso Umberto, civico 61, e immediatamente prima del crollo si sarebbe sentito un forte boato. Secondo le prime informazioni dal luogo dell’incidente, la palazzina era abitata e alcune persone sarebbero rimaste coinvolte. Sono due le persone estratte vive finora dalle macerie, come confermato dai carabinieri di Napoli: si tratta di una ragazza di 19 anni, trasportata all’ospedale del Mare per traumi multipli, e di un’altra persona non ancora identificata ma in condizioni gravi. La piccola folla che si è radunata vicino al luogo del crollo ha salutato con un applauso l’operazione di soccorso e la partenza dell’ambulanza verso l’ospedale. A quanto si apprende, la giovane abitava nell’edificio crollato insieme alla madre, che non sarebbe stata in casa al momento del crollo. Non è ancora chiaro quante persone fossero nell’edificio questa mattina al momento del cedimento. Sempre in mattinata, un passante e un bimbo – entrambi investiti dalle macerie – sono stati soccorsi ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la protezione civile, cinque squadre dei Vigili del fuoco e sono state attivate anche le squadre Usar, gli specialisti della ricerca e del soccorso tra le macerie. Il traffico è stato bloccato in un ampio perimetro attorno alla zona del crollo. Gli abitanti dei palazzi vicini sono scesi in strada, mentre il sindaco di Torre del Greco, che si trovava fuori città, sta rientrando per seguire le operazioni di soccorso.

