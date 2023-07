Il giallo del militare Usa scomparso al confine con la Corea del Nord: il sospetto della diserzione

Un militare americano sarebbe stato fermato dai nordcoreani dopo aver varcato la Linea di Demarcazione Militare che divide le due Coree. A lanciare l’allarme è stato il Comando della Nazioni Unite. «Un cittadino americano che era in tour di orientamento dell’Area di sicurezza congiunta ha attraversato, senza autorizzazione, la linea di demarcazione militare nella Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord, ndr)», si legge nel comunicato. Non sono ancora chiare le motivazioni che avrebbero spinto il soldato Usa a raggiungere la Joint Security Area, all’interno della zona demilitarizzata. Potrebbe essere un caso di diserzione, come spiega un funzionario americano alla Cnn. Oppure un incidente, scrive il Comando Onu a guida americana: «Riteniamo che sia attualmente in custodia della Corea del Nord e stiamo lavorando con le nostre controparti delle Kpa (le forze armate nordcoreane, ndr) per risolvere questo incidente».

Il confine blindato

All’interno della JSA si trova il villaggio nordcoreano di Panmunjom dove fu firmato l’armistizio che mise fine alla guerra tra le due Coree nel 1953. La Demilitarized Zone, lunga 250 chilometri è considerata – scrive Cnn – uno dei confini più fortificati al mondo, circondato da chilometri di filo spinato e mine antiuomo e pattugliato da soldati di entrambe le parti. Però il villaggio di Panmunjom nella parte Sud, scrive Santevecchi sul Corriere della Sera, si può visitare, con molte precauzioni e seguendo regole strette, anche da turisti, venendo da Seul che dista un centinaio di chilometri. Il Comando delle Nazione Unite per ore non ha fornito alcun dettaglio sull’americano. Tuttavia, il giornale sudcoreano Dong-a Ilbo ripreso da Reuters, sostiene che si tratti di un soldato semplice della Us Army e lo identifica come Travis King. Mentre un testimone che avrebbe partecipato al tour di orientamento nello stesso gruppo del militare, ha detto a Cbs di aver visto un uomo che improvvisamente si sarebbe messo a ridere e avrebbe cominciato a correre attraversando la linea di demarcazione. «All’inizio ho pensato che fosse un brutto scherzo, ma quando non è tornato, ho capito che non era uno scherzo», ha spiegato.

