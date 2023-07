Imperia: bimbo di due anni morso al volto da pitbull, è grave

Il cane, di un conoscente, ha aggredito il piccolo non appena si è aperto il portone di casa

Un bimbo di due anni è stato azzannato al volto da un pitbull nel primo pomeriggio nell’Imperiese. Il cane si trovava sotto custodia di un conoscente della madre. Quest’ultimo ha bussato alla porta di casa e quando la donna ha aperto, l’animale si sarebbe scagliato contro il bimbo piccolo. Sul posto il personale sanitario e i carabinieri. Il bambino è stato trasferito in codice rosso al Gaslini di Genova. Si tratta della seconda aggressione di un pitbull nel giro di pochi giorni. Venerdì scorso è stata aggredita, sempre nell’Imperiese, una donna di 34 anni che ha riportato ferite a un braccio e al torace. In quel caso la donna, proprietaria dell’animale, fu aggredita nel cortile della propria abitazione, in località Garubbe, a Vallecrosia.

(foto di repertorio, Ansa)

