Il film di Barbie esce nelle sale in Italia: cosa dice la critica e perché è diventato un fenomeno

Non è solo il cast né la regia, non è la colonna sonora né la scenografia. E non è solo l’imponente campagna pubblicitaria che l’ha accompagnata negli ultimi mesi. Ma è, invece, per tutte queste ragioni insieme che il primo live action al cinema della bambola più famosa del mondo punta a essere il film più importante dell’anno. Di più, un evento. Tra coincidenze di calendario, piccole anticipazioni e veri e propri sgarbi internazionali, Barbie esce nelle sale italiane giovedì 20 luglio, con un un giorno di anticipo rispetto agli Stati Uniti. Life in plastic, it’s fantastic, ci voleva convincere la Barbie cantata dagli Aqua, mentre quella interpretata da Margot Robbie sembra essere piena di dubbi e mettere in crisi il mondo di finzioni in cui è imprigionata. Già dalla notizia della sua realizzazione si è capito che intorno alla sua uscita si sarebbe creato un fenomeno culturale e di marketing. Ora la domanda alla quale vogliono rispondere coloro che aspettano di entrare in sala è se l’operazione, fin qui perfetta, sia all’altezza della sua presentazione.

Trama e cast

Una delle strategie usate da produzione e marketing per pubblicizzare Barbie è stata quella di far parlare moltissimo del film, per mesi, mostrando però poche immagini e raccontando ancor meno della trama. Dai pochi minuti di trailer possiamo vedere la biondissima Barbie, interpretata da Margot Robbie, nel suo mondo tutto rosa insieme ad altre decine di barbie iper caratterizzate e decine di Ken. L’idillio della protagonista nel suo mondo di plastica però mostra delle crepe, la perfezione si incrina e così Barbie si ritrova con i piedi “piatti”, perdendo una delle caratteristiche più distintive delle bambole Mattel. Da queste premesse parte il viaggio di Barbie nel mondo reale – con il Ken interpretato da Ryan Gosling – nel quale la protagonista dovrà anche affrontare il perfido cda dell’azienda produttrice di bambole, presieduto da Will Ferrell.

Non era scontato che il film vedesse infine la luce. L’idea di portare sul grande schermo la storia di Barbie risale al 2009, quando la Mattel firma un contratto con la Universal Picture. Dopo cinque anni tutto passa alla Sony Pictures, senza però concretizzarsi fino al 2018, quando i diritti vengono acquisiti dalla Warner Bros. Nella scelta della regista, la produzione ha dato una chiara indicazione su cosa volesse dal suo prodotto, puntando a qualcosa che potesse sorprendere lo spettatore. Per il ruolo di protagonista, in passato era stato accostato il nome di Amy Schumer, poi quello di Anne Hathaway e quello di Gal Gadot, caldeggiato dalla stessa Margot Robbie quando era ancora “solo” produttrice del film. Nel cast ci sono anche Due Lipa, al suo esordio, Emma Mackey, Kate McKinnon, Issa Rae, Hari Nef, Alexandra Shipp. Tra i Ken, oltre a Gosling, anche Simon Liu e John Cena.