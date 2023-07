No! Questo post sull’ex presidente della Croazia Kolinda Grabar-Kitarovic è falso

Torna a circolare nelle condivisioni Facebook (per esempio qui, qui, e qui) una vecchia bufala risalente al 2018, prodotta originariamente dalla pagina Fan di Paola Taverna. Parliamo di una agiografia della ex presidente della Croazia Colinda Grabar-Kitarovic. Vediamo di cosa si tratta.

Per chi ha fretta:

I presidenti croati non hanno un aereo a loro dedicato.

Non risulta una cessazione dell’uso di auto blu durante il mandato della presidente.

I riferimenti ai tagli dei salari sono imprecisi.

Sono imprecisi anche i riferimenti agli stipendi minimi.

Non risultano vere nemmeno le affermazioni sulle pensioni d’oro.

L’unica affermazione corretta riguarda il fatto che Grabar-Kitarovic parla realmente sette lingue.

Analisi

La narrazione viene presentata nel seguente modo:

Lei è Colinda Grabar-Kitarovic,

Ex Presidente della Croazia:

1 _ Ha venduto l’aereo presidenziale e ha messo i soldi nei fondi statali

2 _ Ha venduto le 35 Mercedes benz che sono state date ai ministri e ad altri funzionari e ha restituito i soldi ai fondi statali.

3 _ Ha dimezzato gli stipendi a lei e ai suoi ministri.

4 _ Le spese e gli stipendi degli ambasciatori e dei consoli sono stati ridotti al 60%.

5 _ Aumentato il salario minimo del settore privato.

6 _ Aumentata l’età pensionabile per senatori e parlamentari.

sa parlare 7 lingue mi chiedo:

Perché non ce lo prendiamo in prestito per qualche giorno così i nostri rispettivi governatori possano sapere come agire quando sono al potere???

Uguale uguale alla carciofara di Trastevere ?

PS: Anche come donna e meglio della nostra e poi non urla !

L’aereo di Stato croato è un Challenger CL-604. Non si tratta affatto di un aereo «presidenziale», come descritto nella narrazione. Il velivolo è tutt’oggi a disposizione delle autorità croate.

Il 14 ottobre 2017 si era svolta un’importante asta di “auto blu” croate, che comprendeva circa 150 veicoli di varie marche e modelli appartenenti a ministeri, aziende pubbliche e agenzie statali. Si trattava principalmente di vetture datate e alcune erano addirittura utilitarie in cattive condizioni (alcune prive di ruote o danneggiate).

Effettivamente, non è una novità che siano state organizzate altre aste di “auto blu” in passato. Nel 2015 e successivamente a giugno 2018, si sono tenute altre asta simili. In quest’ultima, l’auto più costosa all’asta è stata un’ Audi A6 del 2009, con un prezzo di partenza di 50.000 kune, equivalente a circa 6.700 euro al tasso di cambio attuale. Al contrario, i veicoli meno costosi partivano da un prezzo di circa 80 euro. Non ci sono prove che indichino che l’uso delle “auto blu” sia stato interrotto o cessato completamente.

Nell’articolo del 2015 del sito Novosti.rs si sostiene che il guadagno mensile netto di Kolinda sia di circa 2900 euro. Questa cifra viene confermata anche dal sito Antenam.net, che confronta il suo stipendio con quello degli altri presidenti dei paesi balcanici in un articolo del 2018. Nel 2017, si parlava di un possibile aumento salariale, mentre nel 2014 si faceva riferimento a un taglio molto basso. È importante notare che Kolinda è stata eletta durante le elezioni che si sono svolte tra dicembre 2014 e gennaio 2015. Per il resto, sembra che si tratti di una situazione simile a molte altre, con le stesse dinamiche e gli stessi argomenti che si ripetono nel tempo.

Risultano imprecise anche le affermazioni riguardo un aumentato dell salario minimo nel settore privato. Ci sono errori grossolani, come quando si sostiene che Kolinda avrebbe eliminato le pensioni dei senatori e dei deputati, ma il Parlamento croato è unicamerale (Sic!). L’unica affermazione corretta è quella riguardante la sua capacità di parlare sette lingue, come riportano i colleghi di AGI:

Ma qual è la storia di Kolinda? Che non è solo la prima donna presidente della storia della repubblica slava, ma, classe ’68, avendo preso possesso della carica a 46 anni, risulta essere anche la più giovane. Che parla sette lingue e Forbes la piazza al 39esimo posto tra le donne più potenti del mondo. Impegnata in politica fin dal 1991 quando è in prima fila nella nascita dello Stato con il partito conservatore Unione Democratica Croata. Nel 2003 è nominata ministro delle Integrazioni Europee e mantiene la poltrona fino al 2005, quando diviene ministro degli Esteri. Nel 2008 è ambasciatore presso le Nazioni Unite fino al 2014 quando decide di candidarsi alle presidenziali contro il socialdemocratico Ivo Josipovic, che batte al ballottaggio con uno scarto di 30 mila preferenze.

Conclusioni

L’elenco agiografico riguardante l’ex presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic è un amalgama di inesattezze e falsità, fatta eccezione la parte riguardante le sette lingue conosciute dalla politica.

