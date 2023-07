Chiara Ferragni ricorda la sua Barbie imprenditrice digitale: «Mi resero orgogliosa». Ma l’anteprima privata del film fa infuriare i fan – Il video

L’attesissimo film Barbie prodotto da Warner Bros con la regia di Greta Gerwig e Margot Robbie e Ryan Gosling nel cast ha fatto il suo debutto nelle sale italiane. Tra i tantissimi spettatori, anche l’influencer Chiara Ferragni, che dopo averlo visto ha ricordato di quando uno dei suoi sogni d’infanzia divenne realtà – come disse all’epoca. Nel 2016 infatti la Mattel le dedicò una delle sue ambitissime bambole. «Mi ha fatto pensare a quando abitavo a Los Angeles, quando la Mattel ricreò il prodotto a mia somiglianza, con i miei vestiti e il mio pc, ed era la prima Barbie imprenditrice digitale», ha detto in un video condiviso sui social, «è bello questo concetto che Barbie è sempre stata una donna veramente emancipata che è riuscita a fare tutto quello che voleva. Sono orgogliosa di essere stata una di queste Barbie». I fan l’hanno però un po’ punzecchiata sui social perché l’influencer ha potuto assistere a un’anteprima privata la sera del 19 luglio. Sotto al post con le foto della serata, alcuni utenti l’hanno criticata per l’eccessivo protagonismo. Non nascondendo un pizzico di invidia.

