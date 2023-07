«Patrick Zaki arriva domani»: l’annuncio dell’università di Bologna. Alle 20.30 la conferenza stampa in Rettorato

Patrick Zaki arriverà domenica 23 luglio in Italia, all’aeroporto di Milano Malpensa, e poi raggiungerà Bologna, la città dove ha studiato e si è laureato. Alle 20.30, terrà una conferenza stampa al Rettorato dell’università Alma Mater insieme al rettore Giovanni Molari e alla professoressa Rita Monticelli, coordinatrice del master Gemma seguito dall’attivista egiziano. Lo fa sapere la stessa università, aggiungendo che a Malpensa non è previsto alcun incontro del 32enne con i giornalisti. La prossima settimana, domenica 30 luglio, il comune di Bologna sta organizzando una festa in piazza Maggiore per salutare il rientro del giovane egiziano, arrestato il 7 febbraio 2020 all’aeroporto de Il Cairo. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore – che sta preparando l’accoglienza del ricercatore nel capoluogo emiliano – nei giorni scorsi ha affermato di voler «consegnare la cittadinanza onoraria» al 32enne. Zaki, da quanto si apprende, viaggerà con un volo di linea di una compagnia egiziana verso Milano Malpensa, per poi raggiungere l’Emilia-Romagna. Altresì, avrebbe rifiutato il volo speciale messo a disposizione dal governo Meloni, «non intendendo incontrare né farsi assistere da autorità dell’esecutivo di Roma». Un decisione, che, secondo quanto riferito a Open da fonti della maggioranza, «ha infastidito, e non poco, il governo italiano», mentre è stata applaudita dalle opposizioni e dal portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury, secondo il quale si tratta di un «gesto di indipendenza» e non di «opposizione politica». Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani che nella serata di ieri, venerdì 21 luglio, ha provato a smorzare le polemiche: «A noi interessava liberarlo, il governo ha lavorato per quello, poi dopo sono sue scelte. Come vuole tornare, torna in Italia», ha detto Tajani a margine del Giffoni Film Festival.

