Di Maio premiato da Kiev, il riconoscimento “Jaroslav il Saggio” da Zelensky all’ex ministro dopo Draghi e von der Leyen

In compagnia del turco Recep Tayyip Erdoğan, del cinese Hu Jintao, dell’italiano Mario Draghi e della tedesca Ursula von der Leyen, da oggi, c’è anche Luigi Di Maio. Sono alcuni dei nomi più conosciuti insigniti dell’onorificenza dell’ordine di Jaroslav il Saggio, riconoscimento istituito in Ucraina nel 1995 per premiare chi si è distinto a favore del popolo ucraino. A proporre il conferimento della medaglia è lo stesso presidente dell’Ucraina. Dunque, Volodymyr Zelensky. L’ex ministro degli Esteri italiano ha ricevuto l’attestato di benemerenza dalle mani dell’ambasciatore Yaroslav Melnyk, in una cerimonia che si è tenuta oggi, 24 luglio, presso la sede dell’ambasciata ucraina a Roma. «Un riconoscimento prestigioso per i significativi meriti personali nel rafforzamento della cooperazione interstatale, sostegno alla sovranità statale e integrità territoriale d’Ucraina e promozione dello Stato ucraino nel mondo», è la nota diffusa per spiegare la scelta di onorare l’attuale Rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo. Il quale, sui social, ha ringraziato così: «Dedico questo prestigioso riconoscimento al popolo ucraino che si batte ogni giorno per difendere il proprio Paese dall’aggressore. Slava Ukraïni!».

