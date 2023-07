Usa, paura per il figlio di LeBron James: va in arresto cardiaco durante l’allenamento. Non è in pericolo di vita

Bronny James, primogenito della star del basket statunitense LeBron James, è stato colpito da un arresto cardiaco durante un allenamento nella palestra del suo college nella giornata di ieri, 24 luglio. L’atleta, classe 2004, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale in terapia intensiva. Con il passare delle ore le sue condizioni si sono stabilizzate ed è stato trasferito nel reparto di degenza ordinaria sotto stretta osservazione. A rendere noto l’accaduto è stato Shams Charania, insider di The Athletic specializzato in Nba, attraverso il suo profilo su Twitter e rilanciata anche da Tmz. Il portavoce della famiglia James, in una nota, ha confermato l’accaduto: «Bronny James, nella giornata di ieri, mentre si allenava ha avuto un arresto cardiaco. Il personale medico è riuscito a curare Bronny e a portarlo in ospedale. Ora è in condizioni stabili e non è più in terapia intensiva. Chiediamo rispetto e privacy per la famiglia James e aggiorneremo i media quando ci saranno ulteriori informazioni. LeBron e Savannah desiderano inviare pubblicamente i loro più profondi ringraziamenti e apprezzamenti allo staff medico e atletico della USC per il loro incredibile lavoro e la dedizione alla sicurezza dei loro atleti», prestando prontamente soccorso all’atleta.

Leggi anche: