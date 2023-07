Lo chef Simone Rugiati complottista sul cambiamento climatico: «È manipolazione, spruzzano miscele per non far piovere» – Il video

Non c’è da stupirsi se a luglio il Nord Italia viene flagellato da nubifragi e grandine mentre al Sud temperature torride e incendi non danno tregua. È colpa della manipolazione climatica, parola dello chef e food advisor Simone Rugiati. È così che l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, Pechino Express e Tú sí que vales, e conduttore di programmi tv, ha spiegato ai suoi follower gli eventi estremi degli ultimi giorni. «Mi sono svegliato presto e mi sono messo a leggere i vostri messaggi con video di cantine con acqua e ghiaccio a Milano e l’inferno in Sicilia», ha detto Rugiati in una storia, «si passa da complottisti a toccare questi argomenti ma a me non me ne frega niente perché ci sono delle prove, c’è una manipolazione climatica, che è diverso». Secondo il conduttore tv, «da anni vengono spruzzate in area miscele anche solo per non far piovere per un evento di Stato». Gli eventi atmosferici degli ultimi giorni sarebbero quindi causato da un abuso di questa manipolazione, è opinione dello chef, senza citare un dato, una fonte o una documentazione di alcun tipo. «Si può manipolare il clima, in alcune zone si può causare pioggia, si può causare siccità. Questo adesso è palese se siete curiosi, non vi stupite più di tanto, lo dovete sapere che è così», conclude nelle sue storie su Instagram.

