No! Questo articolo su Zaki che torna a Bologna e il “proprietario di casa” che gli chiede 23.800 euro non esiste

Il ritorno di Patrick Zaki dall’Egitto in Italia è stato ampiamente criticato e c’è chi ha chiesto la revoca della cittadinanza onoraria. Come se non bastasse, circola un’immagine che riprenderebbe un articolo dal titolo «Zaki torna a Bologna. Il proprietario di casa: “Nessun preavviso e subentro mai fatto, mi deve 23.800€”». Non viene riportata la presunta testata giornalistica, così come nessun link che rimandi al fantomatico articolo che di fatto non esiste.

Per chi ha fretta:

Non si conosce la data del presunto articolo.

Non si conosce la testata del presunto articolo.

Non c’è alcun riscontro di un articolo del genere in nessuna testata o sito.



Analisi

Ecco uno dei post più condivisi, tra i primi il 23 luglio 2023, che riporta il contenuto falso (altri esempi qui, qui e qui):

Non vi è alcuna traccia del presunto articolo e nessuno di coloro che condivide lo screenshot fornisce il nome della fantomatica testata.

La questione affitto e morosità

La detenzione di Zaki in Egitto è iniziata nel febbraio 2020. Nel caso di un affitto, il proprietario avrebbe perso una somma considerevole per un inquilino con un destino del tutto incerto e con la concreta impossibilità di riscuotere. Pertanto, un proprietario avrebbe avviato le procedure di sfratto al fine di liberare l’immobile e per affittarlo ad altri:

In caso di locazione abitativa, è possibile richiedere lo sfratto dell’inquilino moroso trascorsi venti giorni dalla scadenza indicata all’interno del contratto per il pagamento del canone. In caso di locazione commerciale, invece, i tempi di sfratto vengono definiti dal giudice dopo le opportune verifiche.

Conclusioni

Non è presente alcun articolo con tale titolo, così come non risulta alcuna testata o sito che l’abbia pubblicato. Nel caso di un inquilino moroso, il proprietario di un immobile provvederebbe allo sfratto al fine di non perdere tempo e denaro. Inoltre, a nessun proprietario converrebbe mantenere un contratto attivo e moroso per anni (dal 2020) per un inquilino dal futuro incerto come Zaki.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: