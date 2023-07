Foggia, picchiano un uomo per girare un video e metterlo sul web: cinque giovani arrestati

La procura di Foggia ha arrestato cinque giovani con l’accusa di aver aggredito un uomo per girare un video da mettere sul web. Si tratta di due diciannovenni, due diciottenni e due minorenni. I fatti risalgono al 24 giugno scorso. A subire le botte è stato un cittadino marocchino di 39 anni. Il tutto è accaduto in piazza Mercato: l’uomo stava bevendo qualcosa davanti a un locale. I cinque lo hanno accerchiato e poi picchiato. Gli hanno anche rotto una sedia sulla schiena e spento una sigaretta addosso. Prima di allontanarsi gli hanno anche rubato una collana. La scena viene ripresa da uno dei cinque con il cellulare. L’intenzione è quella di mettere il video sul web. Per «affermare la loro fama criminale nella piazza», sostiene la procura. Il cittadino marocchino finisce sotto i ferri.

Ora sta meglio: «Non li conoscevo assolutamente. Ero a Foggia da 15 giorni per cercare lavoro nei campi. A parte alcuni miei connazionali, non conoscevo i ragazzi autori dell’aggressione», ha fatto mettere a verbale. Il questore di Foggia Ferdinando Rossi, che ha disposto la chiusura di alcuni esercizi commerciali nella zona del tentato omicidio, parla con Il Messaggero del pericolo dell’alcol per i minorenni. E sottolinea il vuoto delle famiglie spesso troppo distratte per rendersi conto di cosa fanno i figli. Poi lancia un appello: «Chiedo aiuto alla società civile che deve essere vicina alle forze di polizia perché è con l’aiuto della società civile che si sconfiggono questi crimini». Il riferimento è al silenzio di chi era presente in piazza e non ha testimoniato.

