Mondiali scherma, Italia battuta dalla Polonia nella finale di spada femminile: argento per le azzurre

Il torneo dell’Italia femminile di spada ai Mondiali di scherma, in corso a Milano, si chiudono con la medaglia d’argento alla team azzurro composto dalle atlete Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola. A conquistare l’oro è stata, invece, la Polonia con un 32 a 28 nella finale. È comunque una vittoria, considerato che si tratta dell’ottava medaglia in questa rassegna iridata per l’Italia, che eguaglia così il risultato dei Mondiali 2022 svolti in Egitto. Prima del ko finale le azzurre avevano superato la Finlandia al debutto con un 45a 22, il Canada agli ottavi con 45 a 30, Hong Kong nei quarti con 29-26 e la Svizzera in semifinale con 40 a 36.

