L’Aquila, danneggia e imbratta la statua della Madonna nella chiesa di San Pio X mentre la madre lo filma

La Digos e la polizia de L’Aquila hanno denunciato un uomo che ha danneggiato una statua della Madonna nella chiesa di San Pio X. Intanto la madre filmava la scena. Si tratta di un 19enne aquilano che è anche indagato per offese a una confessione religiosa. L’agenzia di stampa Agi racconta che secondo la ricostruzione il 19enne in orario di apertura della chiesa, avrebbe atteso il deflusso dei fedeli per imbrattare la statua della Madonna (in un angolo del mantello di colore blu) vergando un tetragramma ebraico in cui si legge “Yahva”, il Signore Dio. Poi tirato con forza giù la statua dal piedistallo. Lesionandola in due punti: braccio destro e gambe. Infine il giovane è andato via, dopo essere stato filmato con uno smartphone dalla madre. Le indagini sono partite immediatamente dopo la denuncia presentata dallo stesso parroco della chiesa di San Pio X, padre Giorgio. Gli investigatori non escludono che dietro questo gesto ci possa essere una sorta di fanatismo religioso.

Foto copertina da: Supinoinvetrina

Leggi anche: