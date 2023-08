Droni su Mosca, attacco a un grattacielo. E la Russia minaccia la risposta atomica – Il video

Un attacco di droni militari si è verificato nella notte del primo agosto sulla città di Mosca, secondo i media russi. L’agenzia di stampa Tass riferisce di un velivolo senza pilota abbattuto sulla capitale dalle forze di difesa aeree russe e di un altro drone che ha colpito un grattacielo di uffici in città. Ria Novosti ha citato un messaggio del sindaco Sergei Sobyanin sul suo canale Telegram: «Diversi droni, mentre cercavano di volare a Mosca, sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea. Uno è volato sulla stessa torre della City come l’ultima volta. La facciata al livello del 17esimo piano è stata danneggiata. I servizi di emergenza stanno lavorando». L’aeroporto internazionale Vnukovo di Mosca è stato chiuso per un breve lasso di tempo.

I danni agli edifici

Secondo il ministero della Difesa russo due UAV ucraini sono stati distrutti in aria da mezzi di difesa aerea sopra il territorio dei distretti di Odintsovo e Narofominsk della regione di Mosca. Il primo cittadino ha aggiunto che le finestre dell’edificio colpito sono andate in frantumi su una superficie di 150 metri quadrati. Non ci sono informazioni sulle vittime. Ieri il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky aveva detto che la guerra stava arrivando in Russia. Il 3 maggio scorso si è verificato un attacco al Cremlino. Anna Zafesova su La Stampa spiega che da ieri in città si lavora in home working. La decisione durerà una settimana. Il tempo di riparare i danni dell’attacco dei droni che risale a domenica nel grattacielo più ricco della capitale russa. Ieri è stata colpita una fattoria a Rostov.

La minaccia atomica

Il quotidiano ricorda che ieri Dmitry Medvedev – senza menzionare l’attacco dei droni, ignorato anche dai tg russi – ha risfoderato l’ormai tradizionale minaccia del ricorso alla bomba atomica. Mentre il bombardamento della città natale di Zelensky Kyyv Rih è sembrato ai più una vendetta per i droni sulla Russia. Questo tipo di attacchi, secondo Zafesova, non comporta danni tangibili. Ma serve a mostrare che le batterie della contraerea nei punti strategici di Mosca non sono efficaci. I velivoli di solito partono da 500 chilometri di distanza e riescono a raggiungere la capitale. Quando non vengono attivati direttamente sul territorio russo da infiltrati ucraini. Il politologo Georgy Bovt si chiede però «cosa accadrà quando gli attacchi notturni verranno sostituiti da quelli durante il giorno, in orario di lavoro?».

