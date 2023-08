Justin Trudeau annuncia la fine del matrimonio dopo 18 anni: «Io e Sophie abbiamo deciso di separarci»

Justin Trudeau ha annunciato la fine del suo matrimonio con la moglie Sophie Gregoire dopo 18 anni dalle nozze. «Dopo molte conversazioni significative e difficili, abbiamo preso la decisione di separarci», ha scritto in un breve comunicato sui social il premier canadese, pubblicato in inglese e francese. «Rimaniamo una famiglia unita con profondo amore e rispetto l’uno per l’altra», scrive il 51enne, «e per tutto ciò che abbiamo costruito e continueremo a costruire». Il primo ministro e la giornalista Sophie Gregoire, 48 anni, si erano sposati nel maggio del 2005. Dalla relazione sono nati tre figli: Xavier James nel 2007, Ella-Grace Margaret nel 2009 e Hadrien nel 2014. «Per il benessere dei nostri figli, vi chiediamo di rispettare la nostra e la loro privacy», si conclude la nota.

