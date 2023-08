La denuncia di STMicro che inguaia Report: «Ha violato la nostra corrispondenza riservata»

La società italofrancese STMicroelectronics ha presentato il 12 maggio una denuncia-querela contro ignoti per violazione della propria corrispondenza riservata. La vicenda, raccontata oggi da Libero, si riferisce a una puntata di Report, il programma d’inchiesta di Rai Tre condotto da Sigfrido Ranucci. Il servizio in questione ha per protagonista il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che nei giorni scorsi ha querelato Report e chiesto l’intervento dell’Ordine dei Giornalisti per quella che a suo avviso è una «clamorosa e perdurante violazione della deontologia professionale». Secondo la società ST, «il giornalista di Report, in occasione di un colloquio con un dirigente della Società, è risultato essere in possesso di documentazione confidenziale della stessa non nella libera disponibilità di terzi». Da qui la decisione di presentare una denuncia-querela, in relazione alla puntata trasmessa il 29 maggio scorso e andata in replica il 24 e 29 luglio. Nella puntata di Report finita al centro della polemica c’è la testimonianza di un dirigente della medesima società, produttrice di microchip e partecipata del ministero dell’Economia. Nel colloquio con il giornalista di Rai Tre, il manager ha rivelato contenuti riservati relativi a una corrispondenza tra la STMicroelectronics, il manager del gruppo Rothschild Alessandro Daffina e la dottoressa Carmen Rizza, secondo Report vicinissima a Urso. Non è chiaro chi abbia fornito al giornalista Rai la corrispondenza riservata. Secondo la società, però, quelle conversazioni non dovevano in alcun modo essere rese pubbliche in quanto di natura confidenziale. A maggior ragione se si considera che la ST, società a partecipazione pubblica, è considerata un’azienda strategica per il Paese.

Credits foto: ANSA/Riccardo Antimiani | Il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione televisiva Report in onda su Rai 3

