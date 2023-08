Calcio, il Tar riporta il Lecco in Serie B. Bocciata la Reggina

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del Lecco, che viene così riammesso in serie B a seguito del provvedimento del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni che aveva decretato l’estromissione, e respinto quello del Perugia e della Reggina, che però potrebbero ancora appellarsi al Consiglio di Stato, ultimo grado della giustizia amministrativa, fissato per il 29 agosto quando il campionato sarà già in pieno campionato. Ora il Tribunale amministrativo regionale avrà dieci giorni per pubblicare le motivazioni della sentenza.

