«Fa troppo rumore con il monopattino», spara e uccide bimba di 9 anni: la follia di un vicino di casa a Chicago

Una bambina di 9 anni, Serabi M., è stata uccisa a colpi di arma da fuoco da un vicino di casa nella sera di domenica 5 agosto. È successo nel Northwest Side di Chicago, Illinois, e il responsabile sarebbe il 43enne Michael Goodman, ora accusato di omicidio. Stando a quanto appreso finora, soprattutto dalle testimonianze degli altri vicini, l’uomo si sarebbe spesso lamentato del rumore provocato dalla piccola. Uno dei residenti ha riferito di aver visto la bambina giocare sul monopattino attorno alle 21.20, poco prima che avvenisse il delitto. Il padre di Serabi è intervenuto subito disarmando Goodman e impedendogli così di colpire altre vittime. Nello scontro che ne è seguito è però partito un colpo dall’arma e il 43enne è finito in ospedale. «Aveva appena preso un gelato e stava solo giocando col monopattino, stiamo ancora cercando di capire ma semplicemente non ha senso, non ha alcun senso», commenta lo zio della bimba che non riesce a spiegarsi quanto accaduto. «Tutti nella comunità gli dicevano (all’aggressore, ndr) che erano solo bambini che si divertivano a giocare. Gli dicevamo sempre “Lasciali stare”, ma lui era sempre infuriato», aggiunge una vicina di casa.

