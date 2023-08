Il latte e lo yogurt non alleviano le scottature solari – Il report della Croce Rossa

La caseina contenuta nel latte, nello yogurt e nei formaggi allevia la sensazione di piccante in bocca. Alla luce di ciò potrebbe sembrare ovvio che gli stessi alimenti funzionino anche sulle scottature solari. Quest’ultima, però, è solo una delle leggende estive presenti nell’ultimo report di Croce Rossa Italiana che rischiano di farci mettere a repentaglio la nostra salute durante la bella stagione. Tra queste ce ne sono altre che soprattutto durante le vacanze si diffondono e rischiano di essere particolarmente dannose. Nonostante la credenza popolare, infatti, l’abbronzatura non protegge dalla luce solare e non diminuisce il rischio di contrarre tumori alla pelle a causa dell’esposizione ai raggi UV. Così come non ci sono prove che la luce UV prodotta artificialmente dalle lampade abbronzanti sia più sicura di quella solare. Attenzione va prestata anche alla crema solare, che non scade necessariamente dopo un anno. Si deve sempre fare fede alla scadenza riportata, ma se il prodotto è integro spesso si conserva più a lungo.

Meduse e «congestioni»

Un altro falso mito riguardante la crema solare è quello secondo cui bloccherebbe la produzione di vitamina D, che ha bisogno della luce del sole per essere prodotta da nostro corpo. Anche questo non è vero, dato che alti fattori di protezione la diminuiscono, ma non la annullano completamente. Ad ogni modo, è sempre possibile assumerla tramite alimenti e integratori. Se si viene punti da una medusa poi, non bisogna cedere alla tentazione di chi consiglia di fare pipì sulla parte colpita per ridurre il bruciore. L’urina non ha l’effetto voluto. Molto meglio sciacquare (ma non sfregare!) con acqua salata e calda. Molti ancora che sia necessario aspettare due ore dopo mangiato per fare il bagno. Non ci sono limiti di tempo. Piuttosto, l’importante è evitare forti sbalzi termici e attività fisica intensa, soprattutto se si è fatto un pasto pesante. Infine, un altro rimedio fai-da-te, che però non ha un’efficacia comprovata, è l’uso del bicarbonato.

CRI / Schema delle parole più ricorrenti nelle fake news estive sulla salute

