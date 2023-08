Le vacanze di Giorgia Meloni a Ceglie Messapica in Puglia e quel volo di ritorno con Ryanair

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sceglie la Valle d’Itria per trascorrere un periodo di ferie in Puglia. La premier è in vacanza con la famiglia a Ceglie Messapica nella masseria “Beneficio”. Sono presenti anche le famiglie del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida (sposato con Arianna, la sorella premier) e del sottosegretario alla Sanità Marcello Gemmato. Ieri è rientrata a Roma per l’incontro sul salario minimo. Poi, dopo la lettera al Corriere, la ripartenza. Con una curiosità: scrive Repubblica che per l’andata ha scelto un volo di linea. E si è trovata al gate con i vacanzieri in viaggio per il Ferragosto. Brindisi-Roma e ritorno, partenza alle dieci e di nuovo a bordo alle 21,30 con Ita. Al ritorno ha usato Ryanair. Ovvero una compagnia non esattamente amica del suo governo.

I panzerotti

Per i prossimi giorni è in programma una cena con i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia. Probabilmente avverrà dopo Ferragosto. Perché c’è da attendere il ministro Raffaele Fitto, che nel frattempo è volato in Trentino Alto Adige. «La cena è un appuntamento consueto ed è molto probabile che si rinnovi anche quest’anno», dice al Corriere del Mezzogiorno un consigliere regionale. «Quando? Non lo sappiamo. Pure negli altri anni, siamo sempre stati avvertiti poche ore prima. Per noi è un vero piacere, anche perché Giorgia è gentile e accogliente. Come si dice: una persona alla mano». Il menu sarà a base di prodotti tipici. Della lista fanno parte – spiega ancora il quotidiano – i panzerotti. Giovedì sera la premier è stata in una masseria di Polignano a Mare. Ospite del suo giovane amico e sostenitore Pippo L’Abbate, imprenditore del settore agroalimentare.

Ryanair

Invece per tornare in Puglia la premier ha usato Ryanair. Per evitare polemiche sui voli di Stato dopo la puntata a Borgo Egnazia. «Deve ricaricare le pile», dice chi gli sta vicino a Repubblica. Da qui il tentativo di ritagliarsi un po’ di relax in val d’Itria. A Roma la aspettano sfide importanti. Meglio prendersi una bella pausa prima di affrontarle.

