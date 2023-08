Florida, bambino di 9 anni spara e uccide bimbo di 6 a Jacksonville

Un bambino di 9 anni ha sparato un colpo di pistola a un altro piccolo di 6 anni colpendolo a morte alla testa mentre si trovavano in casa in Florida. È successo ieri pomeriggio a Jacksonville. Gli agenti che hanno risposto alla chiamata d’allarme hanno trovato in casa due bambini e un adulto. quando le autorità hanno ricevuto una chiamata in merito a una persona uccisa, secondo l’ufficio dello sceriffo locale. L’indirizzo: numero 5050 di Shady Pine Street South. «Uno dei bambini è stato in grado di ottenere un’arma da fuoco e ha sparato un solo proiettile, colpendo la vittima», ha detto l’assistente capo della polizia J.D. Stronko.

La vittima di 6 anni è stata portata d’urgenza all’ospedale Shands dell’Università della Florida. Lì è morta per la ferita da arma da fuoco alla testa. Gli investigatori stanno cercando di capire come il bambino di 9 anni sia riuscito ad accedere alla pistola carica. Non si sa se l’arma fosse tenuta sotto chiave in casa. L’indagine è in corso. Ma le autorità non hanno trovato alcuna indicazione di violenza criminale, secondo l’ufficio dello sceriffo. L’incidente non è il primo che coinvolge bambini e armi da fuoco negli ultimi mesi negli Stati Uniti: in Virginia, la madre di un bambino di 6 anni che secondo la polizia ha sparato intenzionalmente al suo insegnante di prima elementare si è dichiarata oggi colpevole di abbandono di minore.

