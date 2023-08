Volley, lieve malore per Paola Egonu accusato in spogliatoio dopo Italia-Romania. Venerdì 18 agosto il prossimo match degli Europei

Attimi di paura per Paola Egonu dopo la partita di ieri contro la Romania, il match inaugurale degli Europei di Volley vinto dall’Italia con un 3 a 0. L’atleta ha accusato un lieve malore negli spogliatoi dell’Arena di Verona. Ad accorgersi delle condizioni anomale della compagna è stata Sylvia Nwakalor che ha subito chiesto aiuto. Immediata l’assistenza dello staff medico della nazionale che ha permesso a Egonu di riprendersi. Nulla di grave. La pallavolista azzurra ha, infatti, rifiutato il ricovero in ospedale ed è poco dopo tornata in hotel con il resto del gruppo. Non sono ancora state comunicate le cause del malore dell’atleta, ma si ipotizza che possa essersi trattato di un «calo di pressione» determinato da molteplici fattori. Per quanto riguarda la partita giocata poco prima, l’atleta aveva fatto solo pochi scambi nel primo set della partita, guardando le compagne per il resto della gara. Terminato l’incontro si è fermata con i tanti fan che le hanno chiesto autografi e selfie. Poi, raggiunto lo spogliatoio, il malessere improvviso.

Le prossime partite

Ad aprire le danze degli Europei di volley femminile è stata proprio l’Italia con il match di esordio con la Romania il giorno di Ferragosto. Gli Europei si tengono dal 15 agosto al 3 settembre. Attualmente è in corso la fase a gironi che si svolgerà in Belgio (Gand), Italia (dopo Verona, Monza e Torino), Germania (Düsseldorf) ed Estonia (Tallinn). Le prime quattro squadre di ogni girone accedono alla fase a eliminazione diretta, a partire dagli ottavi di finale. Questi ultimi sono dal 26 al 28 agosto. I quarti di finale il 29 e 30 agosto, mentre le semifinali il primo settembre e le finali il 3 settembre. La prossima partita che vedrà le azzurre in campo si terrà venerdì 18 agosto contro la Svizzera, a Monza (ore 21:00). L’ultima partita della fase a gironi in cui giocherà l’Italia sarà, invece, quella del 23 agosto a Torino contro la Croazia.

