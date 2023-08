No! Queste persone nella foto non stanno trasportano un cane per mangiarlo

Sul ciglio della strada quattro uomini trasportano un animale apparentemente morto tenendolo per le zampe. La loro pelle è nera e tanto sembra bastare a diversi utenti su Facebook per elaborare varie teorie infondate. Una di queste sostiene che l’animale sia un cane che i quattro hanno cacciato e stanno portando da qualche parte per poi mangiarlo. Sicuramente, però, l’animale nella foto ha gli zoccoli e non può essere un cane.

Di seguito vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

«Oggi cane alla cacciatora. Stiamo proprio come nella giungla, caccia libera tanto il popolo italiano è aperto ad usi e costumi di civiltà più avanzate della nostra».

Il messaggio è lo stesso lanciato (e qui archiviato) dal senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone che il primo agosto 2020 condivideva la stessa foto senza specificarne la provenienza e sostenendo che l’animale fosse un cane.

Un cane con gli zoccoli?

Innanzitutto, non ci sono prove che l’animale nell’immagine sia stato cacciato dai quattro uomini, che potenzialmente potrebbero trasportarlo anche solo per dargli una degna sepoltura. Anche se l’intenzione delle persone nella foto fosse quella di mangiare il presunto cane, non si tratterebbe di un atto differente da molti altri fanno ogni giorno mangiando altri animali. Soprattutto, però, quello mostrato non è un cane ma probabilmente un caprino, visto che sulle zampe ha dei piccoli zoccoli. Probabilmente l’animale è una capra.

Conclusioni

Circola una foto in cui quattro uomini trasportano un animale sul ciglio di una strada. Secondo numerosi utenti su Facebook si tratterebbe di un cane che i quattro avrebbero cacciato. Non ci sono prove che l’animale sia stato cacciato. Sicuramente, l’animale nella foto ha gli zoccoli e non può essere un cane. Probabilmente si tratta di una capra. A diffondere l’informazione falsa è stato il senatore di FdI Antonio Iannone.

