Spalletti è il nuovo ct della Nazionale italiana. Gravina: «Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali»

Luciano Spalletti è il nuovo ct della Nazionale Italiana. L’allenatore toscano «assumerà l’incarico a partire dall’1 settembre», si legge nella nota della Federcalcio. La presentazione ufficiale si svolgerà, invece, in occasione del raduno degli Azzurri, in programma nei prossimi giorni di settembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. «La Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore – ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina – e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli Azzurri. Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi».

Dopo il frettoloso addio di Roberto Mancini, che si è dimesso a sorpresa a un mese dai prossimi incontri per le qualificazioni a Euro 2024, la Figc si era messa al lavoro per trovare il sostituto. E aveva individuato nel tecnico toscano e in Antonio Conte due possibili candidati. In questi giorni è andato in scena un braccio di ferro tra la Federazione e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che con Spalletti aveva un accordo di non concorrenzialità. Probabilmente ora si dovrà trovare una soluzione giudiziale. Intanto Spalletti ha firmato un triennale fino al 2026. L’esordio sulla panchina azzurra il prossimo 9 settembre sul campo della Macedonia del Nord, poi il bis a San Siro del 12 contro l’Ucraina, due match validi per le qualificazioni europee.

