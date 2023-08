Mondiali di atletica, bronzo per Antonella Palmisano nella 20 km di marcia

Terzo posto per Antonella Palmisano ai mondiali di atletica di Budapest dove conquista la medaglia di bronzo nella 20 chilometri di marcia femminile. A vincere la gara è stata la spagnola Maria Perz, che ha tagliato il traguardo davanti all’australiana Jemime Montag. Dopo l’oro alle Olimpiadi di Tokyo, Palmisano era stata costretta a lungo stop per un infortunio al nervo sciatico, con il rischio di dover anche chiudere la sua carriera. Con lei arriva il secondo podio per l’Italia ai mondiali di Budapest, dopo l’argento conquistato ieri 19 agosto da Leonardo Fabbri nel getto del peso.

Leggi anche: