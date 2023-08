Prigozhin ricompare in Africa: «Si lavora a 50° per rendere grande la Russia: tutto come piace a noi» – Il video

Seconda apparizione (in video) per Yevgeny Prigozhin dopo la rivolta fallita contro i vertici di Mosca. Nel filmato pubblicato sui canali Telegram collegati al Gruppo Wagner, tra i quali Grey Zone, il capo della milizia filo-russa si è mostrato ai suo seguaci in un video che – stando alla descrizione – sarebbe stato girato in Africa. «Lavoro. La temperatura è di +50°. Tutto come piace a noi», ha detto dell’ex «chef di Putin» in tenuta militare. «I miliziani – continua – stanno conducendo attività di ricognizione e ricerca per rendere la Russia ancora più grande in ogni continente! E l’Africa ancora più libera. Giustizia e felicità per i popoli africani». Infine, il messaggio (spot) che ritorna spesso nei suoi filmati: «Stiamo svolgendo i compiti che ci sono stati assegnati e che abbiamo promesso avremmo portato a termine». Sempre nella giornata di oggi – lunedì 21 agosto – il gruppo di mercenari ha lanciato un appello ai Paesi africani: «Se avete bisogno di stabilità e sicurezza, contattateci», è il messaggio apparso sui canali Telegram del “comando” insieme una cartina del Continente con le bandiere di tutte le nazioni. «Mettere le mani» sull’Africa, nonostante ci sia una presenza importante dei miliziani nel continente. Che non è affatto detto diminuirò. In un’intervista all’emittente filo-russa Afrique Media, il leader della Wagner aveva, infatti, ammesso di essere «pronto ad aumentare la presenza dei contingenti in Africa» al fine di «implementare lo sviluppo e le le relazioni con i Paesi».

Leggi anche: