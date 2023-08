No! L’Irlanda non ha ammesso che i vaccini Covid possono causare la morte

Il cartello mostrato dai No vax è un falso, come confermato dalla stessa Sanità irlandese

Secondo alcune condivisioni Facebook derivate da altre di origine anglofona (per esempio qui) in un cartellone del governo si evincerebbe come l’Irlanda avrebbe ammesso che tra i possibili eventi avversi dei vaccini Covid vi sarebbe la morte. In realtà come vedremo l’immagine non mostrata un autentico cartellone della Sanità irlandese. Inoltre sappiamo già che i vaccini Covid non causano la morte. Il rischio è decisamente maggiore nei non vaccinati.

Per chi ha fretta:

Un cartello della Sanità irlandese sembra elencare tra gli eventi avversi dei vaccini Covid la «morte improvvisa».

Non risulta che l’Irlanda abbia ammesso che tra gli eventi avversi dei vaccini Covid vi sarebbe la morte.

Infatti l’immagine in oggetto mostra un cartellone falso.

Analisi

Queste condivisioni possono essere accompagnate dalla seguente didascalia, a sostegno della narrazione secondo cui i vaccini Covid potrebbero causare la morte:

L’Irlanda ammette onestamente che uno degli effetti collaterali della vaccinazione contro il coronavirus può essere la morte

I vaccini Covid possono causare la morte?

Per quanto il cartellone in oggetto imita lo stile grafico utilizzati dalla Sanità irlandese (Irish Health Service Executive (HSE), ne manca tuttavia il logo. Cosa che se venisse riprodotto in un falso potrebbe effettivamente causare dei guai giudiziari al suo creatore. Ecco un esempio di cartellone/volantino che reca il logo originale della HSE (angolo in basso a destra):

A togliere ogni dubbio ci hanno pensato i colleghi di Reuters che hanno intervistato un portavoce della HSE:

“Questo non è un cartellone dell’HSE e le informazioni incluse nel poster non sono state autorizzate o pubblicate dall’HSE”, ha detto a Reuters il portavoce.

Del resto sapevamo già che I vaccini Covid non possono causare la morte, anzi la prevengono. Il rischio invece continuano ad avercelo i non vaccinati, specialmente se con patologie pregresse, con buona pace di chi continua a fare confusione leggendo male i dati ufficiali. Il caso in oggetto è stato già trattato anche dai colleghi di Check Your Fact, USA Today, Africa Check e AFP Fact Check.

Conclusioni

I vaccini Covid non prevedono la morte come evento avverso accertato. Sicuramente il rischio è di gran lunga più alto in chi non si vaccina. Non risulta che la Sanità irlandese abbia informazioni scientifiche diverse, tali da rovesciare questa conoscenza. Infatti la fonte in oggetto risulta fasulla.

