Palermo, torna in carcere il ragazzo coinvolto nello stupro di gruppo quando era ancora minorenne

Dopo la sua confessione, sabato scorso, il gip aveva deciso di attenuare la misura cautelare, disponendo il trasferimento in comunità

Passerà nuovamente le porte del carcere il giovane accusato, insieme ad altri sei ragazzi, di aver violentato in gruppo una 19enne lo scorso 7 luglio a Palermo. Il provvedimento è stato firmato da un gip diverso da quello che sabato scorso, dopo la confessione del ragazzo (minorenne all’epoca dei fatti), aveva deciso di attenuare la misura cautelare, intravedendo nell’accusato una «rivisitazione critica» del suo comportamento e disponendo un suo trasferimento in comunità. Decisione contro cui aveva presentato ricorso la Procura per i minorenni. Adesso il giovane, nel frattempo divenuto maggiorenne, avrebbe già fatto ritorno nell’istituto di pena minorile Malaspina di Palermo. Ha confessato nell’interrogatorio di garanzia di aver avuto un rapporto sessuale con la ragazza lo scorso 7 luglio, di fronte all’evidenza delle immagini girate da un altro degli arrestati. Secondo quanto trapelato nel corso delle indagini sarebbero emersi altri elementi sul suo ruolo nello stupro di gruppo. Gli altri sei giovani coinvolti nella vicenda ieri, 23 agosto, hanno chiesto di essere allontanati dal carcere palermitano, sostenendo di aver ricevuto minacce nell’attuale struttura, l’istituto penitenziario Lorusso di Pagliarelli.

Leggi anche: