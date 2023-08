OnlyFans supera un miliardo di ricavi, dagli stipendi dei dipendenti ai pagamenti per i creator: tutti i numeri della piattaforma

I ricavi di OnlyFans, la piattaforma nata nel 2016 e che ha rivoluzionato il mondo del porno, hanno superato per la prima volta il miliardo di dollari. È quanto emerge dal bilancio 2022 depositato dall’azienda britannica Fenix International, la capogruppo dell’imprenditore 41enne americano Leonid Radvinsky, unico proprietario della piattaforma. Se per la sua azienda tutto sembra andare a gonfie vele, lo stesso si può dire anche per lo stesso Radvinsky che soltanto lo scorso anno ha guadagnato 338 milioni di dollari di dividendi, a cui si aggiungono 6 milioni di stipendio come director e altri 13,7 che OnlyFans paga per i servizi di una sua controllata. Per quanto immensi possano sembrare i ricavi della piattaforma, bastano pochi dipendenti per mandare avanti tutto il lavoro. Più precisamente, 51. Che si dividono retribuzioni per un totale di circa 25 milioni di dollari, ossia un salario annuale di 500mila dollari a testa.

Negli ultimi anni, i numeri macinati da OnlyFans sono in costante crescita. Nel 2020, i ricavi dell’azienda erano di “appena” 283 milioni, nel 2021 di 931 milioni e lo scorso anno di 1,1 miliardi. Lo stesso discorso vale anche per gli utili, che sono passati dai 42 milioni del 2020 ai 403 del 2022. Di questi, dichiara l’azienda, 121 milioni di dollari sono finiti in tasse. Ad agevolare la crescita del giro di affari è senz’altro il successo dei creators che popolano la piattaforma. «OnlyFans – ha commentato Radvinsky – è orgoglioso di versare ai creatori di contenuti l’80% di quanto i fan pagano sulla piattaforma, il che significa che i creatori di contenuti (residenti in oltre 100 Paesi del mondo) guadagnano 4 dollari per ogni dollaro trattenuto da OnlyFans». Complessivamente, secondo quanto riportato dall’azienda, sono 238,8 milioni i fan che accedono ai contenuti a pagamento di almeno un creator. E anche questa cifra, neanche a dirlo, è in crescita: «I pagamenti lordi effettuati tramite OnlyFans sono aumentati di 0,8 miliardi di dollari – si legge nel bilancio – passando da 4,8 miliardi del 2021 a 5,6 miliardi nel 2022».

