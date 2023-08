Nuova allerta frane in Val di Susa, turisti bloccati dopo il temporale: evacuazioni con l’elicottero – Il video

Ancora frane in Val di Susa, dopo il violento temporale si è abbattuto sulla Valle Argentera, due frane hanno bloccato la strada che la collega Brdonecchia a Sauze di Cesena. Alcuni campeggiatori sono rimasti isolati e, non potendo far rientro a valle, si è reso necessario l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto all’evacuazione delle persone rimaste bloccate, grazie anche all’uso degli escavatori e all’invio dell’elicottero Drago 66. Come spiegato dal comando dei vigili del fuoco di Torino gli smottamenti si sono verificati su un sentiero sterrato che attraversa una zona naturalistica vicina ad alcune aree di campeggio. Le squadre dei Vigili del fuoco hanno prestato assistenza ad automobilisti e campeggiatori rimasti bloccati. Dall’alba di oggi sono state mandate pale gommate per la rimozione de detriti e il ripristino della viabilità mentre l’elicottero ha iniziato le evacuazioni per portare al sicuro le persone bloccate. Le persone tratte in salvo finora sono 57. Ma le operazioni di evacuazione proseguono.

Leggi anche: