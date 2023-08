Mondiali di basket, l’invasione di campo del telecronista Rai: «Questo è fallo, vado a dirlo all’arbitro che sta qui davanti!» – Il video

La tensione in campo al Mondiale di Basket ospitato dalle Filippine, trasmesso in chiaro dalla Rai, ha finito per contagiare anche la seconda voce in telecronaca Sandro De Pol. Nella seconda gara del gruppo A, infatti, gli azzurri sono stati battuti dalla Repubblica Dominicana per 87-82, nonostante il gran recupero nel finale. Una partita combattuta, su cui ha inevitabilmente inciso l’espulsione del coach Gianmarco Pozzecco nel secondo quarto, per colpa di due falli tecnici. Il primo di questi aveva già raccolto le prime perplessità di De Pol, il quale aveva protestato contro il fischio a favore di Karl-Anthony Towns (il centro dei Minnesota Timberwolves). Ma è stato quando ha trovato davanti a sé l’arbitro contestato, che il telecronista ha davvero perso le staffe: «Sì ma qui sono le mani addosso di Solano, lo vedi proprio quando Fontecchio prende la palla, che lo spinge con la mano, non è possibile concedere questo… Devo dirlo all’arbitro, che ce l’ho qua davanti», ha detto in diretta De Pol, interrompendo all’improvviso il suo commento per togliersi le cuffie. «Hey! Go check the hands!», ha urlato il telecronista all’arbitro, riferendosi alla possibilità di andare a rivedere quanto appena accaduto in campo. La clip ha presto iniziato a circolare su Twitter, tra ironie e polemiche: «Commentatore di Rai che domina l’intero palazzetto. Praticamente a casa sua», ha commentato un utente.

