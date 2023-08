La svolta di Zelensky: «Sulla Crimea è preferibile una soluzione politica a una militare»

È «preferibile e possibile negoziare una soluzione politica per la Crimea», annessa alla Russia nel 2014, piuttosto che riportarla all’Ucraina con la forza militare. Ad affermarlo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista all’emittente 1+1. Si tratta di un passo no da poco che aprirebbe a un eventuale tavolo qualora il Cremlino fosse disponibile.

Le elezioni nel 2024 (se ci sono i soldi per farle)

Non solo, Volodymyr Zelensky ha aperto alla possibilità che le elezioni si possano tenere nel 2024, a patto che si trovino soldi. Sempre all’emittente 1+1, ha spiegato che non ha intenzione di destinare soldi previsti per le armi al processo elettorale. «Stiamo difendendo la nostra democrazia e la nostra terra. Ecco perché la gente parla di elezioni. C’è un processo politico. Non può essere vietato», dichiara Zelensky. Con l’attuale legge marziale in Ucraina non può esserci voto ma «se i nostri parlamentari sono pronti, dobbiamo cambiare il codice elettorale, dovremmo farlo rapidamente». «Dobbiamo portare gli osservatori in prima linea in modo da poter avere elezioni legittime, che siano legittime per il mondo intero», ha aggiunto.

