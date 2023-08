Stupro di Palermo, lo sfogo della vittima 19enne su Instagram: «Non ce la faccio più, mi state portando alla morte»

Torna a sfogarsi la 19enne vittima dello stupro di gruppo a Palermo dello scorso 7 luglio e lo fa ancora una volta dal proprio profilo Instagram. In un post, la ragazza risponde a chi la accusa di aver acconsentito al rapporto con il gruppo di stupratori e di aver mentito sulle violenze sessuali di cui è stata vittima: «Sono stanca, mi state portando alla morte – scrive la 19enne -. Io stessa anche senza questi commenti non ce la faccio più. Non ho voglia di lottare né per me, né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così». E poi ancora: «Non serve a nulla continuare, pensavo di farcela ma non è così – aggiunge la ragazza -. Se riesco a farla finita porterò tutti quelli che volevano aiutarmi sempre nel mio cuore». È la seconda volta che la 19enne parla pubblicamente sul proprio profilo Instagram dell’episodio di cui è stata vittima. Lo scorso 25 agosto, la ragazza scriveva: «Sinceramente sono stanca di essere educata quindi ve lo dico in francese: mi avete rotto con queste cose del tipo “ah ma fa i video su TikTok con delle canzoni oscene”, “è normale che poi le succede questo”, oppure “ma certo per come si veste”».

