Cecchi Paone annuncia le nozze con il compagno Antolini: «Prima di Natale ci sposerà Emma Bonino»

Matrimonio in vista per Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini. Al settimanale Chi, il giornalista, noto divulgatore scientifico, ha svelato chi celebrerà la loro unione in comune prima di Natale: Emma Bonino. «Ci uniremo civilmente, davanti a Emma Bonino, prima di Natale. Poi, se non dovessero cambiare le cose nel nostro Paese, seguiremo l’invito di Cristina, la mia ex moglie nonché la nostra più grande alleata, di sposarci in Spagna attraverso il matrimonio egualitario. Questo mi permetterà di adottare la piccolina (figlia di Antolini, ndr) al fine di prendermene cura legalmente e formalmente». Cecchi Paone ha poi confidato di essere felice e spensierato: «Tutto merito di Simone e della sua meravigliosa famiglia – spiega -. Melissa, sua figlia, vive oramai sempre con noi. Allo stesso tempo sono diventato molto amico di Samantha, la mamma di Simone. All’inizio non prese al meglio l’omosessualità del figlio, poi arrivò l’appello di Maurizio Costanzo, in una delle ultime puntate del suo talk show, e oggi eccoci qua». La prima volta che Simone ha portato Cecchi Paone nella loro casa di famiglia, a Fermo, nelle Marche, «lei e suo marito Corrado – conclude – ci hanno lasciato direttamente la loro stanza. Un gesto a dir poco emozionante, se calcoliamo come eravamo partiti».

Foto copertina: INSTAGRAM/CECCHI PAONE

