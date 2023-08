Meloni a Caivano, le chat che imbarazzano FdI: «Dobbiamo portare gente per accoglierla, dovranno sembrare persone qualunque»

Nella giornata di oggi, 31 agosto, Giorgia Meloni si è recata a Caivano, la cittadina alle porte di Napoli divenuta tristemente nota alle cronache nazionali nelle ultime settimane in quanto teatro delle violenze prolungate ai danni di due cugine minorenni. La premier ha incontrato il parroco don Maurizio Patriciello, e si è recata presso al scuola superiore Francesco Morano, al di fuori della quale si erano radunate alcune centinaia di persone. Proprio l’accoglienza riservata alla presidente è nelle ultime ore al centro di diversi mormorii sui social: sono stati infatti diffusi alcuni messaggi che, secondo quanto riporta TgLa7, sarebbero stati inviati da un dirigente di Fratelli d’Italia. Negli screenshot leggiamo: «Signori, giovedì mattina ci sarà il presidente Meloni a Caivano per il grave accaduto. L’appuntamento è per le 10 al Parco Verde presso la chiesa di S. Paolo Apostolo di Don Patriciello. Dobbiamo mobilitarci per portare persone, ma non con simboli di partito. Le persone devono sembrare persone qualunque che accolgano Giorgia festanti anche per bilanciare eventuali contestatori (lì sarà pieno di redditi di cittadinanza). Diamo queste indicazioni e non pensiamo di fare il codazzo dei politici e i selfie per noi». Informazioni che mettono inevitabilmente in imbarazzo il partito e la sua leader, tanto che l’autore dei messaggi si premurava di specificare: «Ovviamente in questa forma di messaggio non dovete farlo circolare a livello di base perché altrimenti arriva ai giornalisti e sembra che Meloni si fa organizzare la claque. Io ho scritto così a voi perché siete un livello apicale di dirigenza. Consiglio di fare la mobilitazione con chiamate dirette e organizzando macchine di fedelissimi e gente intelligente».

Credits immagini: TgLa7

Leggi anche: