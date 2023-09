La nuova vita di Ronn Moss: «Basta Ridge di Beautiful, ora sono un chitarrista rock. Il cast? Non sento più nessuno, neanche l’attrice di Brooke»

«Sono grato alla notorietà che il personaggio di Ridge in Beautiful mi ha dato. È parte della mia vita, in fondo ho dedicato 25 anni al set, ho raccontato la sua storia e i suoi amori per un quarto di secolo. Adesso però sono contento che le persone inizino a conoscere anche il musicista che sono». A parlare è Ronn Moss, celebre attore che ha interpretato Ridge Forrester in una delle soap opera statunitensi più seguite degli ultimi decenni, anche in Italia. Ora è un musicista e ha accettato di esibirsi sul palco di Villa Zoia a Concorezzo della provincia di Monza e della Brianza. Una serata che vuole raccogliere fondi a fini benefici a favore dei paesi più colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna. Per l’occasione ha presentato anche il suo nuovo album: Surprise trip Love.

Il film con Lino Banfi, la casa in Puglia e l’italiano

«L’album prende il titolo da una canzone che è anche colonna sonora del film “Viaggio asorpresa” che ho girato lo scorso anno con Lino Banfi. Per me girare quel film in cui impersono un broker statunitense che decide di comprare una masseria in Puglia è stato un modo per riunire le mie due anime: il musicista e l’attore», racconta oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Una sorta di pellicola autobiografica, considerato che Moss una masseria in Puglia l’ha comprata veramente. «È la mia seconda casa. L’ho scoperta con un primo film girato in Sicilia prima di diventare Ridge, poi ho girato episodi di Beautiful in Puglia e sul lago di Como e me ne sono innamorato. Ora passo sei mesi in Italia e sto imparando anche l’italiano», prosegue a colloquio con Rosella Redaelli. Un grande amante dell’Italia, non solo del sud per le vacanze, ma anche del nord. Sopratutto di Milano. Stando alle sue simpatie politiche un tempo Ronn Moss disse: «Se votassi in Italia, voterei Silvio Berlusconi». Oggi racconta di averlo incontrato varie volte negli anni passati: «Non sono mai stato ad Arcore, ma ricordo una persona gentile, molto simpatica, pieno di carisma. Sono sicuro che manca a moltissime persone».

«Non sento più nessuno del cast»

Tornando a Beautiful, invece, fa sapere di non avere alcun rimpianto di aver lasciato la soap perché «era il momento giusto per farlo». Quanto al rapporto con l’attrice Katherine Kelly Lang – che ha interpretato il Brooke Logan dichiara di non averla più sentita: «Non vedo più nessuno del cast e non seguo nemmeno più le vicende dei Forrester. Non riuscivo a seguirle nemmeno quando giravo la soap perché davvero non avevo tempo di guardare la televisione! Avevo bisogno di tornare a scrivere canzoni». E così Moss ha deciso di seguire la strada della musica. Prossimamente avrà due date in Puglia e poi nel resto del mondo.

