Incidente in moto per Mathieu Kassovitz: l’attore e regista francese è grave

L’autore de «L’odio» era impegnato in una gara sul circuito automobilistico di Montlhery: ricoverato d’urgenza a Parigi

L’attore e regista francese Mathieu Kassovitz è rimasto gravemente ferito oggi, domenica 3 settembre, in un incidente di moto sul circuito automobilistico di Montlhery, nella regione dell’Essonne, vicino a Parigi. Il cineasta francese, giunto al successo nel 1995 con il film L’odio ma noto anche per le sue numerosi interpretazioni, come ne Il favoloso mondo di Amelie, è stato portato d’urgenza nell’ospedale Kremlin-Bicetre di Parigi e le sue condizioni sono gravi, hanno detto fonti vicine a Kassovitz alla tv francese BFM.

