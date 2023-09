Spagna, la giocatrice Hermoso denuncia Rubiales in procura: parte l’indagine sul capo della Federcalcio

La calciatrice della Nazionale spagnola Jennifer Hermoso ha denunciato il presidente della Federcalcio, Luis Rubiales, per il bacio durante la festa per la vittoria ai Mondiali di calcio femminile. Ieri la giocatrice è stata interrogata presso la Procura generale a Madrid, dove da alcuni giorni i magistrati avevano avviato un’indagine preliminare sul caso, in attesa che la presunta vittima presentasse denuncia. La procura aveva aperto un fascicolo su Rubiales lo scorso 28 agosto. Da allora la pm Marta Durante aveva offerto alla giocatrice la possibilità di unirsi alla procedura per formalizzare la denuncia. Prima di andare in procura, Hermoso aveva chiarito che quel bacio non fosse mai stato consensuale. Versione contestata da Rubiales, che nel frattempo è stato sospeso per 90 giorni dalla Fifa. Sia la Procura generale che quella di Maderid avevano ricevuto diverse denunce da privati e associazioni.

