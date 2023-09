MotoGP, l’impresa di Bagnaia: sul podio a Misano a una settimana dal pauroso incidente. «Sono distrutto ma felice»

È Jorge Martín ad aggiudicarsi il Gran Premio di San Marino. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac ha sfrecciato sul circuito di Misano, riuscendo ad avere la meglio su Marco Bezzecchi, che ha finito in seconda posizione. Terzo il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, che dopo l’incidente di una settimana fa a Barcellona si è rimesso in sesto in un batter d’occhio, riuscendo a guadagnarsi ancora una volta un posto sul podio, come se nulla fosse successo. Nella gara di oggi Bagnaia ha corso su una Ducati tutta gialla, disegnata da Aldo Drudi proprio per omaggiare la storia della casa motociclistica bolognese. Ottimo quarto posto per Dani Pedrosa, autore con la sua Ktm di alcuni sorpassi nei giri finali. Con la vittoria di oggi, Martín accorcia le distanze nella classifica generale e si porta a -36 da Bagnaia. Bezzecchi resta invece al terzo posto del Mondiale, a -65 punti da Pecco.

Stanco e felice

«Finisco questa gara distrutto ma felice. Sono stato spinto dal fatto che volevo fare una bella gara per i tifosi, ma dopo metà gara ero distrutto», ha detto alla fine della corsa Francesco Bagnaia ai microfoni di Sky Sport. Visibilmente dolorante, il pilota riusciva a fatica a scendere dalla sua moto – ma l’essenziale è il risultato: «Sono contento, non è stato facile».

Credits foto: ANSA/Danilo Di Giovanni

