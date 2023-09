Il viaggio di lusso di Kim Jong-Un per raggiungere Putin: sul treno blindato tra aragoste e vini francesi

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-Un, si sta dirigendo verso la città portuale russa di Vladivostok a bordo di un treno antiproiettile per incontrare il presidente Vladimir Putin. In linea con una lunga tradizione tra i leader nordcoreani, Kim trascorrerà probabilmente più di 20 ore sul convoglio, percorrendo circa 1.180 km sulla locomotiva. Non senza comfort. Sul treno, riporta la Bbc, ci sono ottimi vini francesi e piatti freschi, tra cui le aragoste. Il convoglio va piuttosto lento, circa 50 km all’ora a causa della sua pesante protezione corazzata. In confronto, la ferrovia ad alta velocità di Londra corre a circa 200 km/h mentre i treni ad alta velocità Shinkansen del Giappone possono raggiungere i 320 km/h.

Il nome del treno del leader nordcoreano è stato battezzato Taeyangho, la parola coreana per indicare il sole, e un riferimento simbolico al fondatore della Corea del Nord, Kim Il Sung. La tradizione dei viaggi a lunga distanza in treno è stata avviata da Kim Il Sung, il nonno di Kim Jong Un. A bordo, con il leader, agenti della sicurezza e squadre che controllano le stazioni prima del passaggio del treno. Il padre di Kim Jong Un, Kim Jong Il, che governò la Corea del Nord dal 1994 fino alla sua morte nel 2011, avrebbe viaggiato in treno – spiega Ansa – perché aveva paura di volare. Ci mise 10 giorni nel 2001 per arrivare a Mosca per incontrare Putin. Kim Jong Un vola senza problemi con il suo jet privato ma per tradizione, come nel 2019, raggiunse Putin a Vladivostok, sempre sulle rotaie. Il convoglio, partito da Pyongyang, attraverserà la stazione di Tumangang al confine russo, dove poi percorrerà su binari russi.

(foto dell’incontro del 2019 ANSA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL)

