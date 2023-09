Putin e Kim Jong-un in viaggio verso Vladivostok: tutto pronto per l’incontro d’Oriente per trattare la vendita di armi a Mosca

Ora è ufficiale: Vladimir Putin incontrerà a breve nell’estremo Est della Russia il leader nordcoreano Kim Jong-un. Lo ha confermato oggi il Cremlino, come riferito dall’agenzia di stampa Tass, precisando che l’incontro avverrà «nei prossimi giorni». L’ipotesi che circola è quella di un faccia a faccia tra i due autocrati nella giornata di mercoledì 13 settembre. Ciò che è certo è che Putin è già arrivato a Vladivostok, città dell’estremo Est russo affacciata sul Mar del Giappone, a pochi chilometri dal confine con la Corea del Nord. È qui che si tiene infatti il «Forum economico dell’Oriente», dove il leader del Cremlino interverrà. E secondo i media sudcoreani anche Kim Jong Un sarebbe già partito per la stessa destinazione, muovendosi verso nord-est su un treno blindato. Al centro dell’incontro tra Putin e Kim, foto di rito a parte, potrebbe esserci una discussione sulla vendita a Mosca da parte di Pyongyang di munizioni a razzi anticarro di cui l’esercito russo ha grande bisogno per sostenere lo sforzo bellico contro l’Ucraina. Questo per lo meno è il fondato sospetto dell’intelligence Usa trapelato la scorsa settimana sui media d’oltreoceano. L’ultima visita di Kim in Russia risale a prima dell’epoca pandemica, nel 2019. Anche allora il leader della Corea del Nord, il regime più isolato al mondo, non andò molto lontano: nella «solita» Vladivostok.

