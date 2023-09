Quando Prigozhin servì la cena a Putin e George W. Bush. L’ironia dell’ex presidente USA: «Sono sopravvissuto» – La foto

Correva l’anno 2006. Stati Uniti e Russia non avevano i rapporti compromessi come oggi. Il Cremlino ospitava il G8, che si svolgeva a San Pietroburgo. Un clima disteso. A cena ci sono i leader delle due potenze mondiali: George W. Bush e Vladimir Putin, con consorti. E nella foto – come ricorda Agi – c’è un uomo calvo che porge una bottiglia al numero della Casa Bianca. Si tratta di Evgheny Prigozhin, futuro capo della Wagner, all’epoca però solo lo chef di Putin. L’evento è stato ricordato da Bush stesso nel suo collegamento alla Yalta European Strategy Conference, svoltasi a Kiev.

Vladimir Putin con la moglie Lyudmila e l’allora Presidente Usa George W.Bush con sua moglie Laura, a cena a San Pietroburgo, 14 luglio 2006. Scatto di EPA/DMITRY ASTAKHOV / POOL

Bush e il ricordo in una foto

Qualcuno ha chiesto all’ex Presidente degli Stati Uniti d’America se avesse trovato il decesso di Prigozhin «scioccante». «No – ha replicato Bush – quello che è stato scioccante per me è vedere l’altro giorno una foto del vertice del G8 a San Pietroburgo nel quale lui era il tizio che mi serviva il cibo». «Era il cuoco di Putin, ed era nella foto. Tutto quello che so è che sono sopravvissuto», ha scherzato. In merito al fatto che Putin possa perdere la sua popolarità dopo le sconfitte e il conflitto in Ucraina Bush ha risposto: «Spetta al popolo russo. Non spetta al popolo americano. Non spetta al popolo ucraino. Tocca al popolo russo decidere. Sono persone intelligenti».

(foto copertina ANSA/EPA/DMITRY ASTAKHOV / POOL)

Leggi anche: