Spagna, fermati 4 giocatori delle giovanili del Real Madrid: avrebbero diffuso video hard con una 16enne

La polizia spagnola ha arrestato questa mattina quattro calciatori delle giovanili del Real Madrid. Sono accusati di aver contribuito alla diffusione di un video hard la cui protagonista è una minorenne che non ha ancora compiuto 16 anni. Lo riporta la stampa spagnola. A denunciare il fatto era stata il 6 settembre la madre della ragazzina: uno dei quattro giocatori (uno del Real Madrid Castilla e tre del Real Madrid C, tutti tra i 20 e i 21 anni) avrebbe avuto rapporti sessuali con la ragazzina (consensuali) tra giugno e luglio scorsi, ma avrebbe poi diffuso senza il suo consenso il filmato. Gli altre tre arrestati avrebbero contribuito all’ulteriore diffusione delle immagini private condividendo il video via Whatsapp, generando una catena di condivisioni. Gli inquirenti non escludono che nella diffusione del video hard siano coinvolti altri giocatori, anche tesserati della prima squadra. La Guardia Civil ha preceduto a sequestrate i telefonini dei tre giovani giocatori, al fine di ricostruire i passaggi del video e accertare dunque eventuali altre responsabilità. I quattro sarebbero stati per il momento rilasciati dopo essere stati sentiti dagli inquirenti, riporta Cadena Ser. Poco dopo la diffusione della notizia, il Real Madrid ha diffuso uno scarno comunicato ufficiale con il quale si riserva di «adottare le misure opportune» una volta che avrà ottenuto conoscenza approfondita dei fatti. Secondo il Codice penale spagnolo, ricorda El Paìs, il reato di cui sono accusati i 4 giocatori del Real è passibile di una pena da 3 mesi a un anno di carcere.

