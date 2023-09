È morto a 92 anni Franco Migliacci: addio all’autore di «Nel blu dipinto di blu», «C’era un ragazzo» e «Tintarella di luna»

Il paroliere e produttore discografico Franco Migliacci è morto oggi, venerdì 15 settembre, in una clinica a Roma. Migliacci, che aveva 92 anni, è noto soprattutto per aver messo la sua firma nella realizzazione di Nel blu dipinto di blu, uno dei brani di maggior successo nella storia della musica italiana. Il brano, scritto insieme a Domenico Modugno nel 1958, è solo il primo di una lunga lista di successi che portano la firma (anche) di Migliacci. Ne sono un esempio: Tintarella di Luna, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, Una rotonda sul mare e C’era un ragazzo. Nato a Mantova nel 1960, Migliacci aveva studiato a Firenze e si era poi stabilito a Roma con la moglie Gloria Wall, da cui ha avuto tre figli. Migliacci ha scritto molti brani per Gianni Morandi e altri grandi cantanti italiani. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il giornalista del Tg5 Clemente Mimun che su X ha scritto: «Franco Migliacci, paroliere di alcune tra le più belle canzoni italiane (tra cui “Nel blu dipinto di blu”), produttore discografico, editore musicale e talent scout, si è spento a 92 anni in una clinica romana. Accanto a lui, fino alla fine, la sua famiglia».

Credits foto: ANSA/Massimo Percossi | Franco Migliacci alla presentazione del musical “Divo Nerone-Opera Rock”, 18 ottobre 2016 a Roma

Leggi anche: